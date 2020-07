Juventus Zapata, l’offerta dei bianconeri: 30 milioni e il cartellino di Perin (Di domenica 19 luglio 2020) Juventus Zapata, l’offerta dei bianconeri: 30 milioni e il cartellino di Perin. Il colombiano lasciò Napoli perché chiuso da Higuain La Juventus ha scelto il vice Higuain: i bianconeri vogliono Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta. A riportare l’indiscrezione di mercato è il Corriere dello Sport in edicola oggi. Fabio Paratici – si legge – ha sviluppato la trattativa con il club nerazzurro: Mattia Perin a Bergamo più 30 milioni di euro, al momento però non ci sono risposte ufficiali da parte della società orobica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : CdS: 'E' Zapata l’obiettivo numero uno di Paratici. Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e… - capuanogio : #Paratici ha impostato la trattativa per portare #Zapata alla #Juventus sulla base di uno scambio con #Perin e cong… - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, Zapata in cima ai pensieri - EL10juve : @VincenzoMorab Infatti... però la Juventus ha un sacco di giovani interessanti, che ciò che cerca ogni anno l'Atala… -