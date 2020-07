Juventus, Sarri: “Voglio onorare il contratto”. Dalla Spagna però arriva il nome del sostituto (Di domenica 19 luglio 2020) Il Monday Night di Serie A vedrà sfidarsi Juventus e Lazio. I bianconeri vogliono vincere per allontanare Inter e Atalanta e mettere la parola ''fine'' ai sogni scudetto della squadra di Inzaghi. In conferenza stampa Sarri ha parlato del suo futuro e nel frattempo Dalla Spagna arriva il nome del probabile sostituto.Sarri: "VOGLIO onorare IL CONTRATTO"caption id="attachment 986677" align="alignnone" width="300" Sarri (Getty Images)/captionL'ex allenatore del Napoli presentando la partita contro la Lazio ha parlato del suo futuro: "Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata sulle partite, a partire da quella di domani. Tutto il resto ... Leggi su itasportpress

