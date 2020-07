Juventus-Lazio, rivedi la conferenza stampa di Maurizio Sarri (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) “Il mio futuro è alla Juventus, ho un contratto e voglio onorarlo“, “De Ligt, Bonucci e Bentancur sono da valutare”. Queste le dichiarazioni più importanti di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa della vigilia di Juventus-Lazio, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium la Juventus cercherà la reazione dopo cinque punti raccolti nelle ultime quattro partite: “Abbiamo incontrato tre squadre in forma. Stiamo assistendo a partite che si rivelano strane e che di solito girano in maniera incomprensibile“. Leggi su sportface

Qui Lazio, quante assenze per Inzaghi

TORINO- Vigilia di Juventus-Lazio, big match della 34esima giornata di campionato. In casa biancoceleste, Simone Inzaghi deve fare i conti con numerose assenze importanti. Oltre ai lungodegenti Lulic, ...

Sarri non ha dubbi: «Onorerò il contratto a tutti i costi»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lazio, Maurizio Sarri parla così del suo futuro, oggetto di dibattito mediatico negli ultimi giorni. FUTURO – «Io ho un contratto e voglio ...

