Juventus, lavoro differenziato per Arthur: il Barcellona ha una strategia (Di domenica 19 luglio 2020) Arthur, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Juventus, non si allena col gruppo Momento difficile per Arthur con il Barcellona. Il centrocampista vestirà la maglia della Juventus dalla prossima stagione e nelle ultime settimane non si sta allenando con la squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, però, l’allenatore blaugrana Quique Setien avrebbe in mente una strategia. Ovvero preservare Arthur per averlo al meglio nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

