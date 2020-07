Juventus disposa a sacrificare Douglas Costa per un obiettivo di mercato (Di domenica 19 luglio 2020) La Juventus è pronta a rifarsi il look per la prossima stagione. Tra le tante incognite che avvolgono il futuro bianconero ci sono anche quelle legate al futuro di Maurizio Sarri che deve portare a casa un titolo per sperare in una riconferma. Potrebbe essere tempo di cambi anche per quanto riguarda la rosa e i bianconeri avrebbero già individuato un nuovo innesto per l'anno prossimo.Juventus, FUORI Costa DENTRO JIMENEZcaption id="attachment 506741" align="alignnone" width="300" Douglas Costa (Getty Images)/captionLa voce arriva da TuttoSport, ma è stata ripresa anche dai maggiori quotidiani sportivi inglesi. La Juventus potrebbe 'sacrificare' Douglas Costa per arrivare a Raul Jimenez, attaccante in forza al ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Juventus disposa Juventus disposa a sacrificare Douglas Costa per un obiettivo di mercato ItaSportPress