Juventus, c’è l’offerta per il bomber dell’Atalanta: sul piatto 30 milioni e un giocatore (Di domenica 19 luglio 2020) La mossa che non ti aspetti arriva dalla Juventus. L'attaccante del futuro potrebbe essere Duvan Zapata dell'Atalanta. Sembra essere sicuro di questo il Corriere dello Sport che dedica addirittura la sua prima pagina domenicale all'affare che vedrebbe coinvolte le due squadre italiane.Juventus: 30 milioni e un giocatore per Zapatacaption id="attachment 872471" align="alignnone" width="594" Duvan Zapata (Getty images)/caption"Juve, è Zapata!". Questo il titolo scelto dal noto quotidiano per quella che potrebbe essere una vera bomba di mercato. 30 milioni più Mattia Perin sul piatto e ora si aspetta la risposta della Dea. Una cifra interessante per il centravanti colombiano e una contropartita tecnica che potrebbe fare al caso della Dea, che da settimane pensava alla ... Leggi su itasportpress

