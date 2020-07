Juve, senti Arteta: «Pep felice al City» – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Guardiola-Juve: Arteta (ex vice) parla del futuro di Pep. Le dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal sull’amico e collega Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal ed ex vice di Pep Guardiola al Manchester City, ha parlato del futuro del tecnico catalano, che molti sognano di vedere un giorno sulla panchina della Juventus. Le sue parole: «Non lo so, è stato al City per quattro anni, e per lui un tempo molto lungo. Ha vinto tanto ed è felice nel club. È circondato da persone fantastiche. Sente che i giocatori e lo stile che ha creato gli appartengono . Inoltre è molto vicino ai tifosi. Lo vedo felice ma dovete chiederlo a lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, della Juventus e della nazionale inglese, parla, intervistato dal "Corriere dello Sport", anche di Juventus e della lotta scudetto: "Scudetto alla Juve? Com ...

Guardiola-Juve: Arteta (ex vice) parla del futuro di Pep. Le dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal sull’amico e collega Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal ed ex vice di Pep Guardiola al Manchester ...

