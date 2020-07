Juve, non solo Milik: nuova idea dall'Atalanta, pronti 30 milioni e Perin (Di domenica 19 luglio 2020) Da tempo la Juventus viene indicata alla ricerca di una prima punta di spessore, in vista della prossima stagione: il nome citato più spesso è quello di Arkadiusz Milik del Napoli ma non sono da escludere altre piste e idee diverse. Juventus v Torino FC - Serie A Milik resta in pole ma oggi appare sullo sfondo una nuova ipotesi: secondo il Corriere dello Sport, infatti, Sarri potrebbe auspicare l'arrivo di Duvan Zapata in bianconero, qualora venisse confermato in panchina. Hellas Verona v... Leggi su 90min

Juve, non solo Milik: idea Zapata. Spunta la prima offerta all'Atalanta

La solitudine nella quale è stato lasciato Maurizio Sarri non solo è disidicevole, ma poco o per nulla si addice ad una società come la Juventus. Ormai tutti sanno, perché il club lo ha fatto ...

VIDEO – Massimo Franchi a CM.IT: “La Juventus aveva già preparato il contratto a Zidane”

Massimo Franchi, penna di Tuttosport, ha parlato in esclusiva ai microfoni del pre partita di Calciomercato.it del futuro della panchina della Juventus: da Sarri a Zidane Intervenuto ai microfoni di C ...

