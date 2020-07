John Lewis, l’ultimo leader della lotta per i diritti civili degli afroamericani – Video (Di domenica 19 luglio 2020) L’icona dei diritti civili John Lewis, il 16 luglio 2020, ha perso la sua ultima lotta contro il tumore al pancreas scoperto lo scorso dicembre. Aveva 80 anni, 60 dei quali passati a combattere per i diritti degli afroamericani in America. Era nato a Troy, Alabama nel 1940. A fine anni Cinquanta era diventato il più giovane presidente del Coordinamento degli studenti non violenti. Fu poi oratore di quella marcia di Washington del 1963 dove Martin Luther King pronunciò il celebre I have a dream. Il 2 luglio 1964 il presidente Lyndon Johnson firma il Civil Rights Act, la prima legge che spazza via le discriminazioni. Ma non basta per placare le proteste. Arriva la «Bloody Sunday» di ... Leggi su open.online

francescocosta : John Lewis era una delle persone più coraggiose, ambiziose e altruiste nelle cui vite io mi sia mai imbattuto. Un e… - matteorenzi : Ci ha lasciato John Lewis. Obama lo ha giustamente definito uno degli eroi dell’America di oggi. Averlo incontrato… - Davide : Con John Lewis se ne va l’ultimo dei Big Six, i titani del movimento per i diritti civili degli afroamericani degli… - Dome689 : RT @Open_gol: John Lewis, l’ultimo leader della lotta per i diritti civili degli afroamericani - moondo_info : E' morto John Lewis simbolo dei diritti civili -