Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis in gran segreto dopo il periodo di crisi (Di domenica 19 luglio 2020) Jessica Biel e Justin Timberlake sono di nuovo genitori: l’esclusiva è arrivata dal tabloid britannico Daily Mail, che ha annunciato il lieto evento prima che gli stessi interessati lo confermassero. L’attrice e il cantante, infatti, hanno preferito nascondere la gravidanza e continuano a tenere segreta la bella notizia. Secondo le indiscrezioni date dal magazine, Jessica Biel avrebbe dato alla luce un maschietto mentre lei e il marito si trovavano a Big Sky, nel Montana, luogo in cui i due hanno trascorso gli ultimi mesi. Nemmeno i fan erano preparati a questa novità, sopratutto perché né sui social né altrove era mai trapelato alcun indizio che facesse pensare ad una possibile gravidanza: l’ultimo scatto che ... Leggi su dilei

