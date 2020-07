Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis: gravidanza segreta dopo il gossip sul presunto tradimento (Di domenica 19 luglio 2020) Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati genitori per la seconda volta, DailyMail.com lo rivela in esclusiva. L’attrice 38enne ha dato alla luce un bambino all’inizio di questa settimana ed è attualmente rintanata con il neonato, il marito cantante Timberlake, 39 anni, e il figlio maggiore Silas di cinque anni. Jessica Biel e Justin Timberlake... L'articolo Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis: gravidanza segreta dopo il gossip sul presunto tradimento proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis, nato il secondo figlio: lei era incinta ma non lo sapeva nessuno (o… - ChiccoseDOC : SECONDO FIOCCO SCARTATO IN GRAN SEGRETO PER JUSTIN TIMBERLAKE E LA MOGLIE JESSICA BIEL? - fanpage : #JessicaBiel e #JustinTimberlake genitori dopo la gravidanza top secret - mtvitalia : Ora, dobbiamo attendere la conferma ufficiale di mamma e papà ???? #JessicaBiel #JustinTimberlake - mounds_shame : Quindi quando è uscita la news del “supposto” tradimento di Justin Timberlake, Jessica Biel era tipo giá incinta? ?? -