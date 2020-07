Jean Todt: “Schumacher combatte, spero che il mondo possa rivederlo” (Di domenica 19 luglio 2020) Jean Todt è uno dei pochissimi ammessi a far visita a Michael Schumacher e, parlando al Daily Mail dal circuito di Budapest in occasione del terzo Gp della stagione di Formula 1, fa tornare la speranza per il sette volte campione del mondo. Michael Schumacher “combatte, e spero che il mondo possa tornare a vederlo“, ha dichiarato Todt. Il numero uno della Fia, grande amico di Schumi dai tempi della Ferrari, ha raccontato di averlo visto di recente nella dimora sul lago di Ginevra. “Ho visto Michael la scorsa settimana – ha detto Todt al giornale inglese – Sta combattendo. spero che il mondo sara’ in grado di vederlo di nuovo. Questo ... Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Jean Todt: 'Ho visto Schumi, lavora perché il mondo possa vederlo di nuovo' - SkySportF1 : Un omaggio a JULES BIANCHI nel giorno della sua scomparsa ? Vittima di un incidente nel #JapanGP 2014, morì a 25 an… - thills_hitch : È arrivato Jean Todt - Nino_TheBest : @JPeppp Ehm... farei però notare che negli ultimi 40 anni della Ferrari in F1, eccezion fatta per Jean Todt, sono s… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Jean Todt: 'Ho visto Schumi, lavora perché il mondo possa vederlo di nuovo' -