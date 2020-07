Jean Todt, il messaggio che fa sperare sulle condizioni di Michael Schumacher (Di domenica 19 luglio 2020) Un messaggio di speranza arriva sulle condizioni di Michael Schumacher. A mandarlo è Jean Todt, capo della Fia, e grande amico del tedesco e della famiglia. In una lunga ed interessante intervista rilasciata dal Daily Mail, l'ex capo Ferrari ha commentato le condizioni dell'ex pilota che combatte ormai da oltre 6 anni a seguito dell'incidente avuto mentre si trovava in vacanza a sciare.Todt: "Ho visto Schumacher. Spero che presto tutti possano vederlo""Ho visto Michael la scorsa settimana. Sta combattendo", ha detto Jean Todt sul tedesco. "Spero che il mondo possa presto vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando". ... Leggi su itasportpress

