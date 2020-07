Jacquemus sfila nel grano, a un’ora da Parigi (Di domenica 19 luglio 2020) Un campo di grano a un’ora da Parigi, costellato di piccole sedie in legno distanziate tra le spighe. Questa l’originale location della sfilata Jacquemus primavera estate 2021 uomo e donna. L’evento live (e in streaming sul sito del brand) al tramonto nel Parco Naturale Regionale del Vexin Français il 16 luglio, mentre online andava in scena la Milano Digital Fashion Week. Leggi anche › Tutto sulla Milano Digital Fashion Week Un’ode a L’Amour Nonostante l’epidemia di coronavirus, lo stilista francese Simon Porte Jacquemus non ha voluto rinunciare al suo fashion show immerso nella natura. Nel 2019, il tappeto fucsia tra i campi di lavanda della ... Leggi su iodonna

annamariamoscar : Un letto in un campo di grano: la moda sfila nei campi con Jacquemus - ilmessaggeroit : #jacquemus sfila nei campi di grano: «L'Amore è nelle piccole cose» - giulielle16_ : L'attore di #Unorthodox che sfila per Jacquemus ?? -