Inter | il dg della Lokomotiv Mosca | «Per Joao Mario i nerazzurri ridurranno la richiesta»

Vasily Kiknadze, direttore generale della Lokomotiv Mosca, ha parlato della trattativa con l'Inter per Joao Mario Il direttore generale della Lokomotiv Mosca Vasily Kiknadze ha parlato, ai microfoni dell'agenzia Tass, della trattativa con l'Inter per la permanenza in Russia di Joao Mario. «C'è un'opportunità per poterlo riscattare, ma la posizione dell'allenatore è importante.L'Inter è pronta ad offrirci una riduzione molto seria delle sue richieste, ma la questione rimane comunque in bilico».

