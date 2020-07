Inter, de Vrij: «Siamo dispiaciuti, volevamo mettere pressione alla Juve» (Di lunedì 20 luglio 2020) Stefan de Vrij ha commentato la partita pareggiata contro la Roma: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Roma. «volevamo mettere pressione alla Juve, quindi ci dispiace. Oggi Siamo andati in vantaggio dopo quattordici minuti, è stato diverso da altre situazioni in cui ci Siamo fatti rimontare. Abbiamo dimostrato di avere il carattere per pareggiarla, poi abbiamo cercato anche di vincerla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MatteoBarzaghi : Inter confermata. Barella dal primo minuto con Gagliardini e Brozovic, Candreva a destra e Young a sinistra. In att… - Gazzetta_it : #RomaInter 2-2: gol, errori e ribaltoni. Ma col pari ride solo la Juve - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31… - allgdrryerodin : RT @TheZegers: « volevo dire a ‘sti stronzi che io e il mio socio qua, siamo l’Inter, Milan Skriniar insieme a De Vrij, sopra la quartina f… - rayssakalyaeva : RT @TheZegers: « volevo dire a ‘sti stronzi che io e il mio socio qua, siamo l’Inter, Milan Skriniar insieme a De Vrij, sopra la quartina f… -