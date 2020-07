Infetti contro sani, partita di calcio per il Covid-19 fermata dalla polizia (Di domenica 19 luglio 2020) Infetti contro sani, una partita di calcio che sarebbe dovuta essere importante per cercare di sensibilizzare sull’argomento Covid-19 ma che è stata giustamente annullata dalla polizia. In Spagna il numero delle persone contagiate continua ad aumentare in modo piuttosto preoccupante. La nazione è in seria difficoltà e i segni di una ripresa sono ancora piuttosto … L'articolo Infetti contro sani, partita di calcio per il Covid-19 fermata dalla polizia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : Follia in Spagna: ragazzi organizzano partita di calcio 'sani contro infetti' da coronavirus - ennio30264481 : RT @Stefani28047430: I romani in piazza contro la Raggi. «Ci portano gli infetti e non fa nulla» - peppegiustolisi : #Coronavirus, In Spagna ragazzi organizzano partita di calcio 'sani contro infetti'. In quanto a essere coglioni dovrebbe finire in parità. - Mitramacco : RT @HuffPostItalia: Follia in Spagna: ragazzi organizzano partita di calcio 'sani contro infetti' da coronavirus - Livia_DiGioia : RT @iltrumpo: Coronavirus, In Spagna ragazzi organizzano partita di calcio 'sani contro infetti', ma tutti quanti coglioni. #coronavirus -