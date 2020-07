Indycar Iowa 2: Newgarden domina (Di domenica 19 luglio 2020) La notte americana vede sfrecciare di nuovo i bolidi della Indycar, impegnati nella gara 2 sul piccolo ovale dell’Iowa. Dopo il trionfo in rimonta di Simon Pagenaud in gara 1, il Team Penske fa bottino pieno prendendosi anche questa gara. L’onore stavolta spetta a Josef Newgarden, dominatore della serata. Il campione in carica conduce 214 dei 250 giri di gara, tenendo a debita distanza il compagno di squadra Will Power. Graham Rahal finisce terzo, rimediando in parte ad un weekend che si era messo male per lui. Ancora una rimonta per Pagenaud, quarto dopo essere partito dal fondo. Il leader di campionato Scott Dixon completa la top five. Indycar Iowa 2: la cronaca .@Indycar legend @H3lio Castroneves gives the command to start the engines!Time to ... Leggi su sport.periodicodaily

