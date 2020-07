Indagine campagna elettorale Trump, la Corte Suprema Usa come “Pilato” (Di domenica 19 luglio 2020) “Duecento anni fa, un grande giurista della nostra Corte ha stabilito che nessun cittadino, nemmeno il presidente, è al di sopra del dovere comune di produrre evidenza se viene citato in un'Indagine penale”. Così John Roberts, presidente della Corte Suprema statunitense, ha confermato che Donald Trump deve produrre i documenti richiesti dalla procura di New York che sta indagando illeciti nella campagna elettorale del 2016. Si tratta dei tentativi della campagna del 45esimo presidente di silenziare due presunti rapporti con la pornostar Stormy Daniels e l'ex modella di Playboy Karen McDougal. Il procuratore Cyrus Vance Jr. potrà dunque avere accesso ai documenti relativi a tasse e contabilità dell'attuale ... Leggi su ilfogliettone

Tony_studio1 : RT @Stefani95077617: Dopo l'ennesima indagine che GUARDA CASO parte in piena campagna elettorale, contro commercialisti vicini alla Lega, V… - Stefani95077617 : Dopo l'ennesima indagine che GUARDA CASO parte in piena campagna elettorale, contro commercialisti vicini alla Lega… - Spiralwavemood : @MaxRibaudo @Cartabellotta @istsupsan Puoi fare tutte le analisi e grafici che vuoi, ma se non imposti un'azione co… - FaralliGabriele : @tinellissima Sicuramente ci sarà un panel di esperti supportato da una solida indagine che decreterà l’ escremento… - VillanteClaudia : @ManuelaMurgia1 Amnesty international cita una indagine che è del 2018 e non 2019 e le domande non erano formulate… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine campagna Covid-19: bassa adesione all'indagine Istat sulla sieroprevalenza. Un'occasione persa? Il Bo Live - Università di Padova L'FBi sull'attacco a Twitter: 130 account colpiti

Quanto accaduto questa settimana al social network finisce sotto l'attenzione del Federal Bureau of Investigation che apre un'indagine. C’è anche l’FBI tra coloro che stanno cercando di fare chiarezza ...

L’EMERGENZA RILANCIA

Due italiani su tre (66%) fanno pausa nei borghi durante l’estate 2020 alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nell ...

Quanto accaduto questa settimana al social network finisce sotto l'attenzione del Federal Bureau of Investigation che apre un'indagine. C’è anche l’FBI tra coloro che stanno cercando di fare chiarezza ...Due italiani su tre (66%) fanno pausa nei borghi durante l’estate 2020 alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nell ...