Incidente Marquez: frattura dell’omero per lo spagnolo, sarà operato (Di domenica 19 luglio 2020) Costa caro il grave Incidente avvenuto a Marc Marquez: lo spagnolo si è fratturato l’omero del braccio destro e sarà operato nei prossimi giorni. A rischio più di due GP La MotoGP rischia di perdere Marc Marquez per alcune gare. Lo spagnolo ha rimediato una brutta caduta a pochi giri dal termine del Gran Premio di Jerez (vinto da Fabio Quartararo) mentre era in gran rimonta dopo una prima uscita di pista nei primi giri. Fin dai primi momenti c’è stata grande apprensione per lui con il trasporto al centro medico per i primi accertamenti del caso. Dagli esami è emerso che il campione del Mondo in carica ha rimediato la frattura dell’omero del braccio destro mentre sono stati scongiurati traumi a torace ... Leggi su zon

