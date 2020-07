Incendio alla cattedrale di Nantes, fermato un sospetto: è un volontario della diocesi (Di domenica 19 luglio 2020) Un uomo è stato fermato dalla polizia, ieri pomeriggio, in relazione all’Incendio alla cattedrale di Nantes. Lo riporta Bfm Tv, riferendo che si tratta di un 39enne volontario della diocesi, incaricato... Leggi su feedpress.me

Passi in avanti nell'inchiesta sull'incendio doloso appiccato nella cattedrale di Nantes: un uomo è stato fermato a Nantes in relazione al rogo di ieri la cattedrale. Lo rende noto il canale di notizi ...Un uomo è stato fermato dalla polizia, ieri pomeriggio, in relazione all’incendio alla cattedrale di Nantes. Lo riporta Bfm Tv, riferendo che si tratta di un 39enne volontario della diocesi ...