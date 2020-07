Incendi Toscana, fiamme nella pineta di Levante a Viareggio: colonna di fumo visibile dalle spiagge [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Ancora fiamme nella pineta di Levante a Viareggio nella zona della Lecciona, dove gia’ nei giorni scorsi si sono registrati altri Incendi che hanno distrutto vegetazione. Il fumo e’ visibile da lontano, da chilometri di distanza, addirittura fin dalla spiaggia di Lido di Camaiore (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e squadre di volontari delle varie associazioni che nei giorni scorsi sono stati impegnati anche di notte per vigilare che non ci fossero delle riprese delle fiamme. Sul tardo pomeriggio c’e’ stato un altro Incendio anche sulla marina di Torre del Lago dietro un locale.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Carmignano, anche l'occhio elettronico della webcam vigila contro gli incendi boschivi' -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Toscana Incendi, fiamme nella pineta di Levante a Viareggio: colonna di fumo visibile dalle spiagge [FOTO] Meteo Web Stele dei partigiani incendiata a Grosseto, Rossi: 'Oltraggio alla memoria'

Firenze: Vandali incendiano a Grosseto una stele che ricorda i partigiani uccisi. L’episodio è accaduto nella notte. “Un gesto – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – che offende: un ol ...

Incendio di Nantes: lettera di solidarietà del vescovo di Grosseto alla diocesi francese

"Ho sentito il bisogno di manifestare vicinanza e di assicurare la nostra preghiera alla comunità cattolica di Nantes in un momento così drammatico per loro -dice il Vescovo - Ogni cattolico sa quale ...

Firenze: Vandali incendiano a Grosseto una stele che ricorda i partigiani uccisi. L’episodio è accaduto nella notte. “Un gesto – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – che offende: un ol ..."Ho sentito il bisogno di manifestare vicinanza e di assicurare la nostra preghiera alla comunità cattolica di Nantes in un momento così drammatico per loro -dice il Vescovo - Ogni cattolico sa quale ...