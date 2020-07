Ilva, l’ex procuratore di Taranto e il legale dei falsi depistaggi Eni. La Procura di Potenza indaga e ha ascoltato i primi testimoni (Di domenica 19 luglio 2020) Come già scritto dal fattoquotidiano.it lo scorso 12 giugno la Procura di Potenza è impegnata a capire come l’indagine sull’ex Ilva, ormai sotto sequestro da sei anni e al centro di battaglie legali, sindacali e istituzionali, sia stata condotta con l’arrivo alla guida dell’ufficio inquirente di Carlo Maria Capristo, agli arresti domiciliari per le presunte pressioni su una magistrata. Ma quando Capristo fu arrestato – insieme a un poliziotto suo autista – si comprese che l’inchiesta da quel singolo episodio poteva portare più lontano, in acque ancora più torbide. Il Procuratore di Potenza Francesco Curcio vuole capire come l’indagine sul polo siderurgico, in un settore strategico, sia stata condotta dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

M5S_Europa : Ex #Ilva: si avvicina la svolta #green. Grazie al #JustTransitionFund, a #Patuanelli e al lavoro del #M5S al… - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Ilva, l’ex procuratore di Taranto e il legale dei falsi depistaggi Eni. La Procura di Potenza indaga e ha ascoltato i… - clikservernet : Ilva, l’ex procuratore di Taranto e il legale dei falsi depistaggi Eni. La Procura di Potenza indaga e ha ascoltato… - Noovyis : (Ilva, l’ex procuratore di Taranto e il legale dei falsi depistaggi Eni. La Procura di Potenza indaga e ha ascoltat… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Ilva, l’ex procuratore di Taranto e il legale dei falsi depistaggi Eni. La Procura di Potenza indaga e ha ascoltato i… -