Ilary Blasi, la foto a testa in giù scatena i fan: il commento di Totti (Di domenica 19 luglio 2020) La showgirl Ilary Blasi continua ad ammaliare i suoi fan con dei divertenti post su instagram. Ecco cosa si è inventata stavolta la moglie di Francesco Totti foto facebook Ilary BlasiTra le donne dello spettacolo più attive sui social dell’estate 2020 c’e senz’ombra di dubbio Ilary Blasi. In attesa di riprendere con le sue attività televisive, l’ex letterina si sta godendo le vacanze nelle isole del golfo di Napoli. Dopo essere passata da Ischia in compagnia del marito Francesco Totti, i due si sono poi spostati a Capri, dove la showgirl non ha potuto esimersi dal farsi la classica foto con vista Faraglioni in cui era coperta da un enorme capello dalle ... Leggi su chenews

leggoit : Ilary Blasi e la foto a testa in giù che fa impazzire i fan. Ma il commento di Totti è esilarante - zazoomblog : Le ciabatte di Ilary Blasi sono un vero lusso ma completano il suo look estivo (Foto) - #ciabatte #Ilary #Blasi… - infoitcultura : Ilary Blasi in costume: la ripresa dall’alto incanta i follower - horny_for_celeb : RT @dea_channel: lo spettacolo unico di Ilary Blasi in bikini ???????? - cuirandsatin : RT @dea_channel: lo spettacolo unico di Ilary Blasi in bikini ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi, la foto a testa in giù scatena i fan: il commento di... CheNews.it Ilary Blasi, la posa è molto ‘particolare’: “Punti di vista”, lo scatto imperdibile appena pubblicato

Ilary Blasi, la posa è molto ‘particolare’ e lascia a bocca aperta i fan: “Punti di vista”, ecco lo scatto imperdibile che la conduttrice ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram. Ilary Blasi, ...

Ilary Blasi, un effetto ottico che fa impazzire i fan: la foto

Ilary Blasi è ancora una volta protagonista sui social network. La sua foto però stavolta è davvero a dir poco particolare. Ilary Blasi nell’ultimo periodo è tornata a prendersi la scena in un modo pa ...

Ilary Blasi, la posa è molto ‘particolare’ e lascia a bocca aperta i fan: “Punti di vista”, ecco lo scatto imperdibile che la conduttrice ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram. Ilary Blasi, ...Ilary Blasi è ancora una volta protagonista sui social network. La sua foto però stavolta è davvero a dir poco particolare. Ilary Blasi nell’ultimo periodo è tornata a prendersi la scena in un modo pa ...