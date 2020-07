Il Thun stende il San Gallo, l'YB ringrazia (Di domenica 19 luglio 2020) Caduta dolorosa per i biancoverdi, battuti 2-1 alla Stockhorn Arena. Lotta salvezza: successo esterno dello Xamax. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Thun stende

Ticinonline

THUN - Pomeriggio amaro per il San Gallo di Zeidler, che questa volta non riesce a rispondere all'YB e scivola al secondo posto in classifica (a -2 dai bernesi). I biancoverdi, impegnati sul campo del ...