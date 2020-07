Il sondaggio sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto (Di domenica 19 luglio 2020) Un sondaggio di Youtrend sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto previste per il 20 e il 21 settembre dice che Luca Zaia raccoglie il 52,2% delle preferenze mentre l’ex vicesindaco del capoluogo Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza del Centrosinistra, arriva al 30,3$. Dietro l’ex senatore del MoVimento 5 Stelle Enrico Cappelletti (6,4%) e l’aspirante governatrice di Italia Viva, la senatrice Daniela Sbrollini (0,4%). Il Corriere del Veneto fa sapere anche che è spuntato un altro candidato alla presidenza della Regione. Si tratta del sessantottenne Paolo Benvegnù, originario di Cessalto (Treviso) ma da tempo residente nella città del Santo, che correrà sotto il vessillo di Rifondazione Comunista. ... Leggi su nextquotidiano

carusate : #Barzellette #xAdulti: sondaggio sul sesso - Innovaption : Risultati interessanti sul sondaggio su #LinkedIn su quanto manchi l’ufficio alle persone. Check it out???? - Ritajkendall : @______Angelica_ Ovvio! Il menu delle nozze lo scegliamo tramite sondaggio twitter fatto direttamente sul tuo profilo! Ahahahahahahaha - sosxdirections : io il sondaggio 'vi sto sul cazzo?' non lo faccio perchè la risposta la so già (si)?????????? #Tiziaparty - AlessandBullani : @Davo_Unrest @GiorgiaMeloni Perché, lei ha fatto un sondaggio e ha delle prove sul fatto che chi vota FDI è razzist… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio sul Il sondaggio sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto next Sei minuti, trenta o sessanta? Quant’è lungo il riposino (quasi) perfetto

stando a un sondaggio, il 60% dichiara di non farlo mai. Forse, ipotizza qualcuno, anche a causa del fenomeno noto come presentismo - messo a dura prova, però, dall’emergenza sanitaria - che consiste ...

Il sondaggio sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto

Un sondaggio di Youtrend sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto previste per il 20 e il 21 settembre dice che Luca Zaia raccoglie il 52,2% delle preferenze mentre l’ex vicesindaco del c ...

stando a un sondaggio, il 60% dichiara di non farlo mai. Forse, ipotizza qualcuno, anche a causa del fenomeno noto come presentismo - messo a dura prova, però, dall’emergenza sanitaria - che consiste ...Un sondaggio di Youtrend sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto previste per il 20 e il 21 settembre dice che Luca Zaia raccoglie il 52,2% delle preferenze mentre l’ex vicesindaco del c ...