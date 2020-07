Il retroscena: Zapata, per l’Atalanta vale una tombola. Solo una mega offerta cash… (Di lunedì 20 luglio 2020) Duvan Zapata è un gioiello dal valore inestimabile per l’Atalanta. E soltanto una grande offerta cash potrebbe fare entrare il club di Percassi nell’ordine di idee di cederlo. Possiamo quantificare? Almeno 60 milioni, l’Atalanta non ha bisogno di cedere e soprattutto ha straordinarie ambizioni. Zapata sta benissimo a Bergamo, l’anno venturo giocherà ancora in Champions, gli estimatori non mancano, ma questa sarà un’estate difficile per chi vorrebbe fare proposte allettanti ma non sempre ha la disponibilità necessaria. La Juve? Duvan da sempre, è stato accostato, ma non esiste oggi una trattativa oppure una proposta. E ripetiamo la contropartita tecnica non ha motivo di esistere: Perin piace all’Atalanta perché Gasperini lo conosce bene e perché anche ... Leggi su alfredopedulla

Calciomercato, retroscena sorprendente | "Ero vicino all'Inter a gennaio". In questa stagione Zapata ha realizzato 18 reti in 28 gare disputate fin qui con la maglia nerazzurra.

Calciomercato, retroscena sorprendente | "Ero vicino all'Inter a gennaio".

Calciomercato, retroscena sorprendente | “Ero vicino all’Inter a gennaio”. In questa stagione Zapata ha realizzato 18 reti in 28 gare disputate fin qui con la maglia nerazzurra. (Calcio mercato web) I ...Calciomercato, retroscena sorprendente | “Ero vicino all’Inter a ... che l’obiettivo principale per il ruolo di centravanti sia diventato Duvàn Zapata". (Tutto Juve) Adesso si aspetta una risposta ...