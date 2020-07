Il Principe Jamie di Borbone sposa Lady Charlotte: i dettagli del royal wedding italiano (Di domenica 19 luglio 2020) Se il 2020, per quanto royal wedding, verrà ricordato come l’anno delle nozze tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, che si sono detti sì con una cerimonia privata a Windsor, il 2021 sarà l’anno di un altro sposalizio speciale, che andrà in scena però in Italia. Si tratta del matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone, Duca di Noto, e Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia del Conte James Randolph Lindesay-Bethune. I due futuri sposi, riservatissimi e lontani dai social, convoleranno a nozze nel settembre del prossimo anno. La cornice del loro giorno più bello sarà uno dei luoghi simbolo del capoluogo siciliano: il Palazzo dei Normanni. Oggi sede dell’Assemblea Regionale siciliana, ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Principe Jamie L'Alba del pianeta delle scimmie/ Film con James Franco, streaming video Mediaset Il Sussidiario.net