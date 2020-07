Il più grande murales che Milano abbia mai visto sarà dedicato al Covid (Di domenica 19 luglio 2020) Sarà realizzato il più grande murales di Milano e sarà dedicato al Covid In zona Accursio a Milano, sarà realizzato il più grande murales della città: 1300 mq di superficie per raccontare l’esperienza Covid e i risvolti positivi avuti nella società. Unione, Solidarietà e Rinascita. Il murales é stato ideato con il Comune di Milano, in particolare l’Assessorato alla Cultura e il Municipio 8. “Se realizzato regaleremmo un vero monumento alla Città e ai suoi cittadini. abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding per la sua realizzazione, ci piacerebbe quindi chiederti la possibilità di aiutarci a ... Leggi su tpi

Inter : ?? | RICORDO A 78 anni dalla nascita oggi ricordiamo un grande uomo e calciatore: il tuo esempio rimane il regalo… - Marcozanni86 : E come prevedibile (chi si fa pecora il lupo se lo mangia), #Conte cederà su tutto. E griderà al 'grande successo'.… - rubio_chef : La più grande democrazia mediorientale se picchia bambini, donne e perché no, anche disabili: tanto sono terroristi… - muorichetipassa : Con tutto il rispetto: basta vedere in tv “Giacomo Agostini il più grande di sempre coi suoi 15 titoli” vinti tra i… - ramirezgvrcia : @ameIievargas il telefono è più grande della tua faccia hai vistp -

Ultime Notizie dalla rete : più grande Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it