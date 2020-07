Il Perugia esonera Serse Cosmi e richiama Massimo Oddo (Di domenica 19 luglio 2020) Era nell'aria. E così è stato: oggi il Perugia ha esonerato Serse Cosmi. A condannare il tecnico sono i numeri in caduta libera della sua squadra che, dopo il pareggio 0-0 con la Cremonese, e sono 6 ... Leggi su gazzetta

PERUGIA - Serse Cosmi non è più l'allenatore del Perugia. Fatale la mancata vittoria dei biancorossi sulla Cremonese che ha messo il Grifo in una condizione di classfica delicatissima a tre giornate ...

Il Perugia ha reso noto di "aver sollevato Serse Cosmi dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Al mister e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollin ...

