Il Pd e le tasse, un’attrazione fatale (ma la destra chiacchiera e basta) (Di domenica 19 luglio 2020) Nessuno smentisce, così la voce circola: si prepara una stangata sulle tasse di successione. Oggi ereditiamo gratis fino a un milione di euro, come dire una bella casa con Jacuzzi in un quartiere elegante; in futuro verseremo il pizzo all’Erario per case meno lussuose (da 500mila euro in su) e i grandi patrimoni non la passeranno liscia. Secondo i canoni classici della giustizia sociale, il Governo giallo-rosso infilerà la mano nelle tasche dei ricchi incominciando proprio dalle fortune che vengono guadagnate senza una goccia di sudore. In fondo c’era da aspettarselo: nel resto d’Europa ereditare costa mediamente il triplo, in Francia addirittura dieci volte di più. Le imposte di successione da noi sono talmente basse - secondo uno studio dell’Agenzia delle Entrate valgono lo 0,05 per cento del Pil - che presto o tardi il ... Leggi su huffingtonpost

