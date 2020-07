Il pareggio tra Atalanta e Verona rivisto alla lavagnetta. Ecco la videoanalisi di mister Bruniera (Di domenica 19 luglio 2020) Il pareggio di Verona rivisto alla lavagnetta tattica di mister Andrea Bruniera. Nei quattro video che seguono, Ecco il riassunto generale, le occasioni di Pasalic e Zapata, e le analisi sulle disposizioni delle squadre sui calci d’angolo. Il riassunto generale ... Leggi su ecodibergamo

acffiorentina : In pieno recupero Cutrone trova il meritato pareggio, dopo il gol di Faraoni nel primo tempo Pari al Franchi tra… - SerieA : Si conclude con un pareggio il match tra @BfcOfficialPage e @sscnapoli! #SerieATIM #WeAreCalcio - teladoiotokyo : Serie A - 34esima giornata: goleada del Milan contro il Bologna, pareggio tra Verona e Atalanta: Tre gare hanno seg… - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: News di mercato, approfondimenti e interviste, dopo il pareggio di ieri tra Napoli e Bologna, nell'appuntamento radiofo… - sportli26181512 : Pokerissimo del Milan al Bologna. L'Atalanta frena a Verona VIDEO: I rossoneri stendono i rossoblù. La Dea non va o… -

Ultime Notizie dalla rete : pareggio tra

Puoi leggere questo articolo solo se fai parte della comunità di CORNER. Scegli il pacchetto che preferisci oppure scopri di più su CORNER.Risultati Serie A che all’intervallo di Milan-Bologna, anticipo della 34esima giornata, vedono i rossoneri in vantaggio per 2 a 1. Un passivo che avrebbe potuto essere anche più pesante per i felsinei ...