Il Papa vicino a chi soffre per il Covid-19: 'Cessate il fuoco globale e immediato' (Di domenica 19 luglio 2020) vicino a chi soffre. Per la fame, per le bombe. "In questo tempo in cui la pandemia non accenna ad arrestarsi desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue ... Leggi su globalist

Vicino a chi soffre. Per la fame, per le bombe. "In questo tempo in cui la pandemia non accenna ad arrestarsi desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue ...

Roma, 19 lug. (askanews) - "Il mio pensiero va specialmente a quelle popolazioni le cui sofferenze sono aggravate da situazioni di conflitto sulla scorta di una recente risoluzione del Consiglio di ...

Vicino a chi soffre. Per la fame, per le bombe. "In questo tempo in cui la pandemia non accenna ad arrestarsi desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue ...