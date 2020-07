Il Napoli vince al 95′: De Paul non basta, Milik e Politano stendono l’Udinese (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli di Gattuso vince nel finale al San Paolo contro l’Udinese e tiene il passo del Milan in classifica. Alla rete del vantaggio friulano di De Paul risponde Milik appena entrato al posto di Mertens. Poi nei minuti di recupero una perla di Matteo Politano regala la vittoria agli azzurri dopo due pareggi consecutivi. Partita – Nel primo tempo è la squadra di Gattuso a fare gioco ma l’Udinese è pericolosa in ripartenza. Infatti, proprio in contropiede la squadra di Gotti passa in vantaggio con cross teso di Zeegelaar e conclusione di De Paul che si fa trovare pronto sul secondo palo e batte Ospina. Il Napoli reagisce ma al 30’ Gattuso deve rinunciare a Mertens per infortunio, al suo posto entra ... Leggi su anteprima24

