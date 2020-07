Il Ministro De Micheli: 'La Napoli-Bari resta il punto di riferimento degli investimenti ferroviari al Sud' (Di domenica 19 luglio 2020) De Micheli Napoli-Bari, ulteriore passo in avanti: ok a finanziamento da 1,5 miliardi di euro 19 giugno 2020 'Gli impegni che abbiamo preso per il Sud saranno tutti confermati, ci sono tra i 20 e i 30 ... Leggi su napolitoday

Il M5S ricorda il sopralluogo del deputato Davide Zanichelli il cui intervento si è concretizzato "con una specifica interpellanza presentata al ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De ...

Il Ministro De Micheli: "La Napoli-Bari resta il punto di riferimento degli investimenti ferroviari al Sud"

"Gli impegni che abbiamo preso per il Sud saranno tutti confermati, ci sono tra i 20 e i 30 miliardi di lavori per progetti già cantierabili nei prossimi due anni, a partire dalla Napoli-Bari che rest ...

Il M5S ricorda il sopralluogo del deputato Davide Zanichelli il cui intervento si è concretizzato "con una specifica interpellanza presentata al ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De ..."