Il Milan continua a volare, 5-1 al Bologna (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan continua a volare. Il 5-1 rifilato a un anemico Bologna gli regala una notte al quinto posto, mettendo pressione alla Roma, attesa dal big match con l'Inter. L’Europa League è vicina, evitare... Leggi su feedpress.me

AntoVitiello : ? Continua a macinare punti il #Milan, superato pure il #Parma. Condizione eccezionale per Franck #Kessie al suo te… - MilanLiveIT : #Milan inarrestabile, la corsa all'#Europa continua ?? E #Pioli merita la riconferma? #MilanBologna #SerieATIM - NuovoSud : Il Milan continua a vincere e si diverte: cinquina al Bologna in trasferta - VailatiSergio : RT @Peppe_Salines: Se il Milan continua così rischia di andare in CL. Come? Ah, è troppo tardi? - infoitsport : Serie A, la classifica aggiornata: frenata per l'Atalanta, il Milan continua a volare -