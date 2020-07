Il marito di Samanta Togni orgoglioso del suo nuovo ruolo in tv: con I Fatti Vostri un anno meraviglioso (Foto) (Di domenica 19 luglio 2020) Samanta Togni sarà accanto a Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, il marito orgoglioso del suo traguardo, del suo nuovo ruolo in tv, le fa una dichiarazione bellissima sui social (Foto). Mario Russo conferma che il matrimonio con Samanta Togni procede a gonfie vele, che uno sostiene l’altro e che sua moglie meritava tutta la felicità che sta vivendo anche dal punto di vista professionale. Era nell’aria che la Togni sarebbe arrivata a I Fatti Vostri prendendo il posto di Roberta Morise, è ormai ufficiale, i palinsesti hanno svelato tutti i nuovi programmi della prossima stagione, promossi e bocciati. Non ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Samanta Togni raggiunge il marito a Dubai ma non è tutto perfetto (Foto) - #Samanta #Togni #raggiunge #marito - zazoomblog : Samanta Togni in vacanza col marito: la dolce dedica su Instagram - #Samanta #Togni #vacanza #marito: - infoitcultura : Samanta Togni in vacanza a Dubai, incidente per il marito Mario - infoitcultura : Samanta Togni, imprevisto a Dubai con il marito: «Punto da una medusa» - infoitcultura : Samanta Togni, spiacevole incidente per suo marito Mario: è accaduto in vacanza a Dubai -

Ultime Notizie dalla rete : marito Samanta Samanta Togni pensa al marito e si consola con il suo cane Corriere dell'Umbria Il marito di Samanta Togni orgoglioso del suo nuovo ruolo in tv: con I Fatti Vostri un anno meraviglioso (Foto)

Samanta Togni sarà accanto a Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, il marito orgoglioso del suo traguardo, del suo nuovo ruolo in tv, le fa una dichiarazione bellissima sui social (foto). Mario Russo co ...

I film da vedere stasera, sabato 18 luglio

Iris. All'epoca marito e moglie, il regista finlandese Renny Harlin e l'attrice Geena Davis hanno dato vita nel 1996 al vibrante film d'azione "Spy" basato sulla sceneggiatura di Shane Black, il creat ...

Samanta Togni sarà accanto a Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, il marito orgoglioso del suo traguardo, del suo nuovo ruolo in tv, le fa una dichiarazione bellissima sui social (foto). Mario Russo co ...Iris. All'epoca marito e moglie, il regista finlandese Renny Harlin e l'attrice Geena Davis hanno dato vita nel 1996 al vibrante film d'azione "Spy" basato sulla sceneggiatura di Shane Black, il creat ...