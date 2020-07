Il M5s nega la libertà di stampa. Lucaselli (Fdi) a valanga sul caso Castelli (Di domenica 19 luglio 2020) Ylenja Lucaselli di Fratelli d'Italia non usa mezze misure. E, sul caso Castelli, attacca il M5s per l'atteggiamento vessatorio sulla libertà di stampa. "Da parte del Movimento 5 Stelle è arrivata un`altra sagra della mistificazione. Il viceministro Castelli ha pronunciato parole gravissime su un settore, quello della ristorazione, messo in ginocchio dai contraccolpi del Covid. E che rappresenta l`ossatura della tradizione italiana, nella sua gastronomia e nell`eccellenza ricettiva. In pratica, l`esponente pentastellata ha invitato cordialmente quella parte della categoria che si trova in difficolta` ad orientarsi su un altro business". Lo dichiara la deputata di Fratelli d`Italia Ylenja Lucaselli. "Posizioni inaccettabili, considerando lo stato ... Leggi su iltempo

