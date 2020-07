Il Governatore della Georgia fa causa al sindaco di Atlanta (Di domenica 19 luglio 2020) Il sindaco di Atlanta, la democratica Keisha Lance Bottoms, ha imposto l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico. In risposta alla Bottoms, il Governatore repubblicano Brian Kemp ha intentato una causa contro il sindaco. Secondo Kemp, infatti, imporre la mascherina priva la libertà. Lo scontro Governatore – sindaco Il Governatore Kemp aveva già vietato alle … Leggi su periodicodaily

Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - ItaliaViva : Il consigliere comunica il suo passo indietro alla sua possibile candidatura come Governatore del Veneto a favore d… - SusannaCeccardi : Non voglio fare campagna elettorale promettendo solo nuove #leggi ma voglio invece garantire che da Governatore del… - gio_pasto : RT @OmbraDuca: Ti dimostri per quello che sei @GiovanniToti un prodotto del marcio della vecchia politica di sempre capace di regalare fium… - mariamacina : Caso esemplare della Schizofrenia Zingarettiana e Grillina: candidano, a governatore della Liguria, il giornalista… -

Ultime Notizie dalla rete : Governatore della Le regioni italiane hanno “governatori” o “presidenti”? Risponde la Crusca Linkiesta.it Il Governatore della Georgia fa causa al sindaco di Atlanta

Il sindaco di Atlanta, la democratica Keisha Lance Bottoms, ha imposto l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico. In risposta alla Bottoms, il governatore repubblicano Brian Kemp ha intentato u ...

Recovery Fund, l’accordo si allontana: i nodi più difficili da sciogliere

Dove è finito il lanciafiamme del Governatore della Campania De Luca che ha una regione con l’economia a pezzi? Nessuno ha fiducia nella nostra capacità di spendere e di fare investimenti. Se la sente ...

Il sindaco di Atlanta, la democratica Keisha Lance Bottoms, ha imposto l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico. In risposta alla Bottoms, il governatore repubblicano Brian Kemp ha intentato u ...Dove è finito il lanciafiamme del Governatore della Campania De Luca che ha una regione con l’economia a pezzi? Nessuno ha fiducia nella nostra capacità di spendere e di fare investimenti. Se la sente ...