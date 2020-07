Il direttore degli Uffizi risponde alle polemiche su Chiara Ferragni (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Uffizi rispondono alla polemica riguardo Chiara Ferragni Eike Schmidt, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha detto la sua in merito alla polemica scatenatasi dopo la visita di Chiara Ferragni. “Gli Uffizi non hanno bisogno di Chiara Ferragni, né Chiara Ferragni degli Uffizi”, ha specificato Schmidt in un’intervista su La Repubblica. La sua, però, non vuole essere una dura critica, bensì un’analisi logica in seguito alle forti proteste che hanno invaso media e social. La visita della celebre influencer cremonese nelle prestigiose ... Leggi su tpi

