Il complotto contro la libertà usa sempre parole di miele - (Di domenica 19 luglio 2020) Matteo Sacchi Dal romanzo di Philip Roth la miniserie che mette in scena l'ucronia inquietante di un'America che diventa filonazista All'origine il concetto elaborato da Hannah Arendt di banalità del male era un concetto molto potente. Poi come tutte le idee, trasformato in frasetta da ripetere pro forma, ha perso mordente. Si dice, lo si usa come etichetta, ma non lo si rimastica per bene per vedere quanto male banale c'è in noi. O come questa banalità si declini nell'oggi, declinarla nello ieri dei tedeschi è troppo facile, non costa niente, quasi meno che abbattere una statua di Colombo. Bene, la miniserie in arrivo su Sky Atlantic - in onda ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 24 luglio e in streaming su Now Tv (tutti gli episodi saranno invece disponibili subito on demand) - e intitolata Il complotto ... Leggi su ilgiornale

generacomplotti : RT @Asiablog_it: #19LUGLIO 2018???????? Il Ministro dell'Interno italiano mette in guardia i cittadini contro l'ultimo, tremendo, presunto com… - Palermitanos : RT @Asiablog_it: #19LUGLIO 2018???????? Il Ministro dell'Interno italiano mette in guardia i cittadini contro l'ultimo, tremendo, presunto com… - Asiablog_it : #19LUGLIO 2018???????? Il Ministro dell'Interno italiano mette in guardia i cittadini contro l'ultimo, tremendo, presu… - giuseppeaufiero : @enricoruggeri Ah, mi mancava il complotto di Soros contro i rocchettari. - sfanculin : RT @tvblogit: Diaco e 'il rumore dei nemici'. Dagli elogi alle maestranze all'ipotesi di complotto: 'C'è chi mi rema contro' -