Il Commissario Montalbano torna in tv: i nuovi episodi dal 2021 (Di domenica 19 luglio 2020) Il Commissario Montalbano torna in tv con una serie nuova di zecca. La popolare fiction di Rai1 tornerà ad intrattenere il pubblico con Il metodo Catalanotti, una nuova storia che è già stata girata e che andrà in onda a partire dal 2021. Intanto è ancora mistero sul futuro della serie. Il Commissario Montalbano torna in tv Atteso ritorno in Rai per tutti gli appassionati di uno dei commissari più amati dagli italiani. Montalbano, infatti, torna sulla rete ammiraglia della Tv di Stato con una nuova storia: Il metodo Catalanotti. La serie è già stata girata e andrà in onda dal 2021, certa di intrattenere l’affezionato pubblico con ... Leggi su thesocialpost

