Il Barcellona chiude la Liga battendo 5-0 l’Alaves (si infortuna anche Lenglet) (Di domenica 19 luglio 2020) Il Barcellona conclude la Liga con una vittoria per 5-0 ai danni dell’Alaves, in trasferta. Non cambia nulla, ovviamente. La Liga l’ha vinta il Real Madrid. Resta il gesto eclatante di Quique Sétien che ha portato in panchina quattro uomini appena più il portiere ter Stegen. Gli altri li ha lasciati in tribuna. Ha schierato davanti Suarez Messi e Ansu Fati. A centrocampo Vidal e Busquets (che non ci saranno contro il Napoli) più Puig. Tre gol già nel primo tempo, a segno tutto il tridente. Nella ripresa, rete di Semedo e doppietta di Messi. Trenta minuti per De Jong al rientro dopo l’infortunio. Per il Barcellona, però, c’è da registrare l’uscita di Lenglet che certamente ha un indurimento muscolare agli adduttori. L'articolo Il ... Leggi su ilnapolista

