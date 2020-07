Il bando Uk non ferma Huawei. Ecco come scommette su un'azienda 'spia' (Di domenica 19 luglio 2020) Oggi il Times di Londra " quotidiano dell'orbita murdochiana, che molto spazio ha offerto nelle ... come ha spiegato ieri a Formiche.net l'ex leader del Partito conservatore Iain Duncan Smith , "ci ... Leggi su formiche

Ultime Notizie dalla rete : bando non Il bando Uk non ferma Huawei. Ecco come scommette su un'azienda "spia" Formiche.net Perugia, in fuga 23 dei 25 tunisini arrivati giovedì: 2 ritrovati | Taranto, oltre 20 migranti scappano dall'hotspot

Dei 25 tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo (Perugia), "peraltro senza che il sindaco venisse avvisato, 23 sono subito scappati violando la quarantena". Lo riferisce il deputato leghista Virgin ...

Migranti:"in fuga" 23 dei 25 giunti a Gualdo Cattaneo

