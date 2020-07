I segreti di Scilla e Cariddi, scogli e forti correnti: “Ieri pericolo mortale, oggi esplosione di vita marina” [FOTO e VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) Si è tenuto oggi a Villa San Giovanni, a Punta Pezzo, un incontro sul tema “Vortici e le correnti nel Mito della Cariddi, altri Fenomeni naturali nello Stretto, Analisi del testo nell’Odissea, luoghi e simboli attuali, altri effetti sul Microclima”. Il dott. Angelo Vazzana, Direttore Scientifico del Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria, ha svelato i misteri dei “Fenomeni naturali nell’Area dello Stretto”, “iniziando dalle figure mitologiche di Skylla e Xàrybdis descritte nel poema omerico dell’Odissea nel XII c. versi 85 – 105 e che rappresentavano i pericoli connessi alla navigazione in epoca storica e all’attraversamento marino nell’Area dello Stretto. FOTO Salvatore Dato Pericoli che in passato ... Leggi su meteoweb.eu

