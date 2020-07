I repubblicani temono una sconfitta per Trump (Di domenica 19 luglio 2020) Numerosi repubblicani e alleati di Trump pensano che la mossa del Presidente di sostituire il capo della campagna elettorale non sia sufficiente. Per loro, infatti, il problema principale della campagna è un altro: il presidente stesso e il suo comportamento autodistruttivo. Il parere dei repubblicani Dopo il flop dei comizi e il decremento del tasso … Leggi su periodicodaily

