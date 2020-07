I Frugali crescono. Anche la Finlandia si aggiunge al tavolo (Di domenica 19 luglio 2020) I leader di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono riuniti a Bruxelles a margine dei lavori del Consiglio europeo. Al tavolo dei 4 Frugali si è aggiunta Anche la Finlandia della giovanissima premier Sanna Marin.La plenaria dal vertice, prevista per mezzogiorno, è slittata più volte a causa degli incontri ristretti tra i capi di governo.Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è al lavoro per trovare una mediazione sulla dotazione di sovvenzioni del Recovery Fund. L’obiettivo è riuscire a mettere nero su bianco, nella nuova proposta, una cifra che non scenda al di sotto dei 400 miliardi di euro. Una delle ipotesi circolate era di 420 miliardi, ma per i Frugali, arrivati al vertice con una posizione di ‘sovvenzioni zero’, spiegano fonti ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: I Frugali crescono. Anche la Finlandia si aggiunge al tavolo - HuffPostItalia : I Frugali crescono. Anche la Finlandia si aggiunge al tavolo -

Ultime Notizie dalla rete : Frugali crescono Recovery fund: si allungano i tempi, crescono gli ostacoli, si ridimensionano le cifre. Italia nei guai Firenze Post I Frugali crescono. Anche la Finlandia si aggiunge al tavolo

I leader di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono riuniti a Bruxelles a margine dei lavori del Consiglio europeo. Al tavolo dei 4 frugali si è aggiunta anche la Finlandia della giovanissima pr ...

CONSIGLIO UE/ Cingolani: la sconfitta di Conte e Pd ci lascia solo la patrimoniale

Il Consiglio europeo non è andato come Conte sperava. E anche il Partito democratico esce sconfitto dopo aver puntato tutto sull’Ue Nessuno forse voleva che il Consiglio europeo fallisse, in fondo nem ...

I leader di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono riuniti a Bruxelles a margine dei lavori del Consiglio europeo. Al tavolo dei 4 frugali si è aggiunta anche la Finlandia della giovanissima pr ...Il Consiglio europeo non è andato come Conte sperava. E anche il Partito democratico esce sconfitto dopo aver puntato tutto sull’Ue Nessuno forse voleva che il Consiglio europeo fallisse, in fondo nem ...