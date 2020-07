I convocati di Di Biagio per la sfida con il Brescia (Di domenica 19 luglio 2020) Ecco i convocati di Di Biagio per il match di stasera con il Brescia: Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam. Difensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari. Centrocampisti: Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valoti. Attaccanti: Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna Foto: Twitter ufficiale Spal L'articolo I convocati di Di Biagio per la sfida con il Brescia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

