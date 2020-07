Highlights e gol Tottenham-Leicester 3-0, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Tottenham-Leicester 3-0, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League 2019/2020. Al Tottenham Hotspur Stadium i padroni di casa passano in vantaggio dopo soli sei minuti: sugli sviluppi di un contropiede, Kane manda in fuga Son che si accentra e apre il piatto verso il secondo palo. La deviazione decisiva di Justin modifica la traiettoria della conclusione e spiazza Schmeichel. Al 37′ arriva il raddoppio di Harry Kane: Lo Celso appoggia per Lucas e il brasiliano rifinisce con ottima scelta di tempo per l’attaccante inglese, che con il suo sinistro ad incrociare non lascia scampo a Schmeichel. Dopo altri tre minuti il Tottenham cala il tris ancora con Harry ... Leggi su sportface

pro2besports : RT @aldobarone_fifa: ?? #SkySummerNight?? ?? ????Il 16 Luglio su @skysport con @Skloppa la simulazione di Spal vs Inter su #FIFA20!?? ?? ????… - sportli26181512 : Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 34^ giornata: La 34^ giornata di Serie A prosegue alle… - SkySport : Serie A, le formazioni ufficiali delle 4 gare delle 19:30 ? Diretta gol Serie A Alle 19:30 Su Sky Sport 251 ?… - aldobarone_fifa : ?? #SkySummerNight?? ?? ????Il 16 Luglio su @skysport con @Skloppa la simulazione di Spal vs Inter su #FIFA20!?? ?? ??… - sportli26181512 : Bournemouth-Southampton 0-2: Il match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League che metteva di f… -