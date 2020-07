Highlights e gol Napoli-Udinese 2-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Napoli-Udinese 2-1, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Allo stadio San Paolo gli azzurri vanno sotto per effetto del gol di De Paul, ma riescono a pareggiare i conti nel primo tempo grazie alla rete di Milik che era appena entrato al posto dell’infortunato Mertens. Nella ripresa diverse occasioni per ritoccare il punteggio da una parte e dall’altra, ci pensa Politano all’ultimo secondo a segnare il gol vittoria con un gran tiro a giro. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH Leggi su sportface

